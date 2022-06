Mari-Vivian Ellam ⟩ Alandades vanemahüvitise piirmäära, leevendame emaduslõivu ja säästame riigi raha

Madalapalgalistele jääb see palgaasenduseks, kõrgepalgalistele saab sellest «lapsehoiuhüvitis». Kõik on õnnelikud, kõik on rahul ja hoiame lisaks veel raha ka kokku.

Töölt eemale jäämine tekitab probleeme ainult neile naistele, kelle palk on kõrgem ja kellel on karjäärivõimalused. Inimene, kes töötab miinimumpalga eest, ei saa palgas kaotada, see on ilmselge. Samuti ei kaota need, kelle palk on riiklikult fikseeritud: õpetajad, politseinikud, meedikud. Praegu on neil palk umbes pooleteise-kahe miinimumpalga juures ja kuhugi sinna võikski vanemahüvitise piirmäära langetada, et kõrgepalgalised liiga kauaks koju ei jääks ja keegi nende kohta tööturul ära ei võtaks.