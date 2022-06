VANA KULD ⟩ Mart Laar: Vene-Gruusia sõda – 10 õppetundi Eestile

9. Poolikud lahendused ei tööta. «Paberarmee» ning paraadiüksuste asemel tuleb tähelepanu pöörata terviklike üksuste loomisele. Pigem olgu neid vähem, kuid nad olgu võimekad. Mis kasu oli Gruusia armeel oma brigaadidest, kui meestel puudus korralik side või teistel polnud transporti? Selliste üksuste võimekus lahingus osaleda on null. Läbi raskuste hakkab ka Eesti seda mõistma ning on sellega uues riigikaitse arengukavas arvestanud.

10. Looda NATO peale, kuid hoia püssirohi kuiv. Rahvusvahelised sidemed on äärmiselt tähtsad, kuid kokkuvõttes saab ikkagi loota vaid iseendale. Gruusia lootus, et keegi neid tõhusalt aitab, kukkus sõjas kokku. Kui nad ise poleks võidelnud ning kõigile vigadele ja ebasoodsale olukorrale vaatamata kasvõi mõne päeva Vene vägede edasitungi pidurdanud, oleks Gruusia riik minema pühitud ja ametisse seatud hoopis teine valitsus. Kõigile vigadele vaatamata päästsid Gruusia riigi ainult grusiinid ise.

Eesti jaoks tähendab see kogemus, et peame olema hästi integreeritud ja kokku harjutanud NATOga, kuid samas peame igati hoolitsema oma iseseisva kaitsevõime eest. Olulisel kohal on seejuures tugev kaitsetahe ehk soov oma riigi eest vajadusel välja astuda. Mida tugevam see on, seda turvalisem on riik.