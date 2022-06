Juhtkiri ⟩ Võidupüha tähistab lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest

Eesti võidupüha on 23. juunil, kui kätte on jõudnud põhjamaade kõige valgemad ööd. Pööripäev, jaanipäev ning tulemaagia ja helendavate jaaniusside öö.

23. juunil 1919 võitis Eesti vägi Võnnu lahingus landesveeri, aga nagu selle püha juurutajad 1934. aastal otsustasid, tähistab see ühtlasi «lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest».

Just võitluse lakkamatus tuletab end iseäranis meelde nüüd, kui ukrainlased panevad visalt vastu ülekaalukale agressorile. Võidupäev pole pelk ajalooline daatum, vaid siin terendab see, milleks peame ikka ja jälle valmis olema.

Tänavune võidupüha paraad toimub mere taga, Eesti kõige läänepoolsemas linnas Kuressaares. See sümboliseerib päris hästi kogu Eesti ühtsust, mille puhul me kõik teame, et oht lähtub just idapiiri tagant. Teravamalt kui kunagi varem jookseb seal piir meie ja jõhkruse tsivilisatsiooni vahel.

Seal teisel pool inimesed sageli ei mõtle, vaid tungivad kallale,

sest neil on pea asemel televiisor, nagu ütleb tänase lehe AK osas Ukrainas sõjavangi langenud Vene sõdurite usutleja. See on hariduse,

aga ka hingehariduse ja empaatia küsimus.