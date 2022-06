AK ESSEE ⟩ Ülo Mattheus: sõda, mis närib me hinge

Olen külastanud hipide kogunemispaiku Kathmandus ja ilmkauges Pokharas, kuhu omal ajal viis vaid pikk jalgsitee, mille läbi­mine võttis nädalaid. See oli palverännak sinna, kus loodeti üles leida maailmast kadunud armastus, sest nagu laulsid biitlid, «all you need is love». Kuid ikka libiseb ta käest ja selle asemel valitseb rumalus ja vägivald.

Põlvkonniti otsitakse seda kadunud headust ikka ja jälle, kuid me ei räägi hipide kombel enam armastusest ega jaga seda kompleksivabalt teistega, me pigem tšätime ning postitame oma fotosid ja videoid Instagramis, Facebookis, Tiktokis jm, et vaadata, mitu laiki me saame. «Make photos, not love,» võiks kõlada tänane tunnuslause. Meist on saanud Tiktoki-armastajad.

Noorena lugesin usinasti teoseid, mis toitsid mu maailmavalu ja milles keskne osa oli sõjakirjandusel: Remarque’i «Aeg antud elada, aeg antud surra», Hemingway «Kellele lüüakse hingekella», Vonneguti «Tapamaja korpus viis ehk Laste ristisõda» jt. Nende ja teiste autorite sõjateemaliste teoste loetelu läheks pikale.

Iga hukkunud hing tähendab realiseerimata elu, sündimata lapsi ja loomingut. Me ei saa ju kunagi teada, mida need inimesed, kelle elu elamata või pooleli jäi, oleksid korda saatnud.