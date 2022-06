Kiviraidur Margus Kurvits tahub algselt 40 tonni kaalunud graniidirahnust Pätsi mälestusmärki nimega Riigipea. Pilt on tehtud Rõuges 23. märtsil 2022.

President Konstantin Päts on ammu muutunud müüdiks. On sümboolne, et tema hiiglaslikku graniitpead tahub kiviraidur Margus Kurvits, kes esindab ka ise müütilist arhetüüpi.