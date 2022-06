JUHTKIRI ⟩ Kes tasub emaduslõivu?

Tänases lehes on ülevaade emaduslõivu problemaatikast. Emaduslõiv on raha, mille kaotavad palgas emad võrreldes naistega, kellel lapsi ei ole. Emaduslõiv eksisteerib niihästi Eestis kui ka teistes ühiskondades ega sõltu sellest, kui hea on peretoetuste süsteem või kui soodsad pere kõrvalt töötamise tingimused.

Emaduslõiv mõõdab üksnes naiste sissetulekuid, kuid ei võta arvesse teisi tegureid. See näitaja ei küsi, mida emad võidavad võrreldes naistega, kes kunagi lapsi ei saa. Juba selline ühekülgsus küsimusepüstituses näitab, justkui oleks karjäär ja sissetulek ainus või peamine heaolu allikas.

Paraku ei iseloomusta selline hoiak mitte üksnes sotsiolooge, kes neid asju uurivad, vaid kajastab ka palju laiemalt väärtussüsteemi, milles perekond, iseäranis lasterikas perekond, on midagi aegunut ja inimese eneseteostust ahistavat. Miks muidu oleks nii palju vaenulikkust ka praeguse peretoetuste seaduseelnõu vastu.

Üldiselt ei ole ju kellelgi midagi peretoetuste suurendamise vastu, need ongi püsinud muutumatuna alates 2017. aastast, ent inflatsioon on viimasel ajal jõudsalt kasvanud. Paljudele ei mahu aga hinge, et toetused suurenevad rohkem kolme ja enama lapsega peredele.