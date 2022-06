Egge Kulbok-Lattik ⟩ Lapsed sünnivad kindlustundest

Hiljutine rahvaloendus näitas, et ehkki tervikuna on Eesti rahvaarv viimase kümne aasta jooksul tõusma hakanud, tööealine elanikkond väheneb. Samuti püsib trend, et rahvaarv kasvab Harjumaal ja linnades, kuid kahaneb maapiirkondades.

Rahvastiku ja toimetulekuga seotud küsimusi ei saa lahendada majandusest lahus. On ju inimene majanduse kese – see lähtub inimese vajadustest ja toimib vaid seal, kus on inimesi. Kui inimesi pole, siis pole ka kaupade ja teenuste tarbijaid ega pakkujaid.

Noorte ja tööealiste inimeste vähesus tähendab, et ettevõtete soov selles paigas tegutseda on pärsitud. Hädavajaliku tööjõu puududes on investeeringuid keeruline kavandada. Seega sõltub iga piirkond inimvarast, selle vaimsest ja füüsilisest võimekusest, inimeste tervisest ja potentsiaalist.