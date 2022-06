Juhtkiri ⟩ Türgi mängib mitmepalgelist geopoliitilist mängu

Olles küll NATO liige, tahab Türgi hoida ka suhteid Moskvaga. Türgi on ostnud Venemaalt raketisüsteemi S-400 ja see tehing jättis Ankara ilma ameeriklaste hävitajaist F-35. Seda on peetud ka põhipõhjuseks, miks Türgi president Recep Tayyip Erdoğan blokeerib praegu Soome ja Rootsi ­NATOsse astumist. Tema viimane nõudmine oli, et Soome ja Rootsi sekkuksid oma rahvusringhäälingu tegevusse, sest nood olevat Türgi presidendi järel lasknud eetrisse intervjuu terroristiga.

Ajalooliselt on Türgi asunud geopoliitiliselt võtmekohas ja on seda muidugi praegugi. Geopoliitikale on lisandunud üha suurenev autoritaarsus, mis teeb NATO-le Türgiga suhtlemise keeruliseks. Juuni lõpus peetakse NATO tippkohtumine ja on selge, et kui Türgi vastuseisu Soome ja Rootsi liikmesusele ei murta, jääb Soome ja Rootsi NATOsse astumine venima. Samamoodi peaks alliansis tekitama küsimusi Türgi roll Ukraina sõjas. Teisest küljest peab NATO Türgi muresid kuulama, on riik ju Ukraina sõjas n-ö eesliinil ja Ankara otsustest sõltub palju. Ei saa eitada ka seda, et terrorism on Türgis olemas ja riik on terroristide käe läbi palju kannatanud.