Juhtkiri ⟩ Laenud lähevad kallimaks

Ei maksa ka arvata, et Euroopa Keskpanga arusaam intressimääri tõsta on ainuomaselt meie inflatsioonitaseme päästmisega seotud. Häirekellaks piisas juba sellest, et Saksamaa inflatsioon kerkis aprillis 7,8 ning euroala keskmine 7,5 protsendini.

Need oleksid justkui päris väiksed arvud meie 19-protsendilise inflatsiooniga võrreldes? Siit saab järeldada vaid seda, et meil on põhjust oma majanduse käekäigu pärast tõsiselt mures olla. Ühest küljest on õige, et kui kogu maailm laenab, pole meil põhjust askeediks jääda, kuid teisalt peaks intressimäärade tõus meid taas laenude suhtes ettevaatlikumaks tegema.

Meenutame, et lähiaja kõrgeim euribor oli meil 2008. aasta sügisel, kui see tõusis 5,4 protsendini. Ilmselt võib see korduda ja sellest kõrgem euribor läheb laenumaksjatele valusaks. Kuid majandust on peaaegu sama raske ennustada kui ilma ning edasine sõltub väga palju sellest, milliseid pöördeid võtab sõda.

Me ei tea veel, millist mõju avaldavad sanktsioonid ning milliseid üllatusi pakuvad tavapärasest turumajandusest lahti haagitud energiahinnad.