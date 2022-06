Arvamus ⟩ Kas raha paneb sünnitama?

Valitsuskriis on kasvanud üle valitsuse vahetuseks. Ajakirjanduses on seda seostatud planeeritud lasterikaste perede toetusega. Teema kohta on võtnud sõna nii poliitikud, teadlased, ametnikud kui ka aasta ema. Arutellu andis oma panuse ka presidendi majandusnõunik, kes tõi välja, et kui arutluse all olev eelnõu läbi läheb, siis oleks Eesti kolmelapselistele peredele mõeldud toetuste poolest Euroopas esimene. Proovime hetkeks kõrvale jätta kogu selle poliitilise varjuteatri, mis teema ümber on, ning vaadata teemale otsa arvude keeles ehk kui palju senine lasterikaste peretoetus on Eestile kulu valmistanud, mida oleme selle eest saanud ning millal antud investeering ennast potentsiaalselt ära tasub. Kirjutise eesmärk on arutada teemal, kas nimetatud kulude puhul on tegemist n-ö tavapärase püsikuluga eelarves või investeeringuga. Jätame arutelust välja uue eelnõu ning sellega seonduvad poliitilised valikud.