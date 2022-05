Siis juhtus midagi imelikku. Üks meie hulgast ütles: aga me ei tea, kas me võime sellele loota. Lääs on meid ennegi reetnud.

Imelik ei olnud see lause, mis vastab ju tõele. Imelikud olid tunded, mis korraks õhus hõljusid. Kerge häbi- ja piinlikkustunne. Aga mitte niipidi, et «lääs», keda sel hetkel esindasid väga meeldivad ja sõbralikud hollandlased, tunneb häbi reetmise pärast ja meie piinlikkust, et pidime seda neile meelde tuletama. Vaid vastupidi. Häbitunne käis läbi eestlastest ja piinlik oli hollandlastel, et sellistest asjadest õhtulauas räägitakse.