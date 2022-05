Usk «realistlikku» rohepöördesse pärsib tegelikku tööstusrevolutsiooni

Konverentsilised soovitasid eelistatult endi lühiajalist ellujätmist, mitte niivõrd ühishuvides toimetamist. Ukraina sõda on seda arusaama pigem süvendanud. Energiasõltuvus Venemaast on osutunud uskumatult ulatuslikuks. Võib küsida, kas seda sõda oleks, kui lääs alustanuks energiarevolutsiooniga juba kümne aasta eest.

​Selles ollakse üksmeelel, et liigsetest kasvuhoonegaasidest on vaja lahti saada. Viiside üle käib tuline vaidlus. «Tekitame ja korjame ära» on üks tee. Kallis ja mõttetu.