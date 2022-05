Tiit Kärner ⟩ Praegune globaalne kriis paneb aluse uuele julgeolekusüsteemile maailmas

Vene-Ukraina sõda ei ole tavaline sõda – tegemist on globaalse kriisi esimese vaatusega. Paarkümmend aastat tagasi ilmus Vene TA Toimetistes artikkel, milles väideti, et inimühiskonnas leiavad perioodiliselt aset globaalsed kriisid, mille põhjuseks on mittevastavus inimeste käsutuses olevate pidevalt arenevate tehniliste vahendite ja nende haldamiseks vajalike ühiskondlike struktuuride vahel (nn antropogeensed globaalsed kriisid). Praegune olukord maailmas on ilmselgelt üks neist.