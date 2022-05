VAADE TUGITOOLIST ⟩ Oliver Lomp: Venelased toetavad agressiooni Ukrainas

On tõsi, et diktaatorile omaselt on Putin opositsioonimeedia väljasuretamisega kollektiivteadvust väga tugevalt mõjutanud. Venemaal on loodud Hitleri Saksamaa propagandajuhi Joseph Goebbelsi propagandamasinaga võrreldav meediaaparaat, kus väljamõeldud ajaloofaktid on normaalsus ja palaganid poliitsaadetest, kus välismaiseid eksperte etendavad näitlejad kaotavad iga debati neile oponeerivatele riigiduuma saadikutele. Ent tegelikult on vene rahva pähe oma absoluutset «tõde» surutud juba palju varem.