Paljud räägivad, et Eesti on ilusasti vihmavarju all ning pole mõtet tormist ilma karta. Kuid Eesti on otsustanud, et ta ainult ei tarbi kindlustunnet, vaid pakub ka teistele oma vihmavarju. Reaalseks näiteks on vihmavarju pakkumine Poolale, kirjutab kolonelleitnant Andres Rekker.