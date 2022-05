Lauri Läänemets: Kallasel on võimalus tulla Eesti peredele vastu ja valitsuses oleks töörahu taastatud

Aprillikuine 19-protsendiline inflatsioon on meie suhtelise vaesuse osakaalu juures selge ohumärk. Värsked uuringu näitavad, et vaesuses elavate laste hulk on tõusmas. Nii kiiret ühiskondlikku vaesumist ei ole Eesti inimesed paarkümmend aastat näinud. Just käesoleva kriisi pärast oleme valmis toetama lastetoetuste tõstmist.

Sotsiaaldemokraatide poolt on hetkeseisuga Riigikogule esitatud nii lastetoetuse tõstmise kui ka üksikvanema lapse toetuse eelnõu. Lisaks oleme korduvalt teinud ettepaneku langetada kümnete tuhandete inimeste maksukoormust. Kõik need sammud on tehtud eesmärgiga aidata Eesti perede ja tööinimeste toimetulekut kaitsta ilma, et nad peaksid toetusi kerjama. Samas pole me näinud, et valitsus meie ettepanekuid tõsiselt võtaks. Sestap on lastetoetuse tõstmise eelnõu toetamine absoluutne vähim, mida hetkel opositsioonis Eesti elanike toimetuleku heaks teha saame.

Ärgem unustagem, et oli siiski Kaja Kallase teadlik valik siduda antud eelnõu sisuliselt enda kui valitsusjuhi usaldushääletusega. Kaja Kallasel ja Reformierakonnal on ju võimalus tulla Eesti peredele vastu ning asuda ise samuti eelnõud toetama ning valitsuses oleks töörahu taastatud.

Olgu selgelt välja öeldud: toetan peaministrina Kaja Kallast. Valitsusjuhina on ta viimastel kuudel tulnud suurepäraselt toime ning andnud olulise panuse Eesti rahvusvahelisse kuvandisse. Väikeriigina pole rahvusvahelises pildis olemine pelgalt individuaalse edevuse küsimus, vaid panustab otseselt riigi julgeolekusse.

Kui rahvusvahelises plaanis on Kaja Kallasele valitsusjuhina ülimalt keeruline midagi ette heita, siis julgeolekust rääkides peame siiski lähtuma põhilisest julgeolekutagatisest, milleks on meie elanike kaitsetahe ja usaldus riigi suhtes, mille eelduseks ja aluseks on inimeste toimetulek. Täna on Eesti elanike ja eeskätt perede toimetulek pretsedenditu löögi all ning oleks täiesti jabur eeldada, et sotsiaaldemokraatlik erakond ei hääleta lastetoetuste tõstmise poolt. Antud küsimuses ei hääleta sotsid mõne teise erakonna või koalitsiooni, vaid eeskätt oma valijate ning kõigi Eesti elanike huvides.