Jüri Kotšinev ⟩ Millal see sõda lõpeb?

Sellele küsimusele vastust otsides sõltub kõik sellest, mida peab Venemaa kogema, et edasine sõjategevus muutuks talle liiga piinlikuks ja isegi võimatuks. Võimatuks tehnilises plaanis. See juhtub siis, kui Kremli režiimil ei ole enam, millega sõdida. Kui on otsas laskemoon ja lahingutehnika, kui on ilma jäädud tankidest ja lennukitest jne. Kui elavjõu kaotused muutuvad nii suureks, et kõik Venemaal saavad aru – kaotus on kaotus. Selline olukord võib tekkida hiljemalt 2023. aasta alguseks.