JUHTKIRI ⟩ Mida teha Saksamaaga?

Ukraina sõda on näidanud, et Saksamaa peab taas oma mineviku ümber hindama. Pärast Teist maailmasõda tegi Lääne-Saksamaa läbi denatsifitseerimise (tegeliku, mitte selle, millest räägib praegu Vladimir Putin) ja hindas oma mineviku ümber. Ajalooteadlikkus, Geschichtsbewusstsein, on olnud Saksamaal erilise tähendusega.

Vea tunnistamine ja sellest johtuvalt poliitika muutumine ei pruugi toimuda üleöö. Me oleme näinud Saksamaa muutumist ja abi andmist Ukrainale. Ent praegu on Ukraina sõda jõudnud faasi, kus otsustavaks osutuvad relvad, eriti ründerelvad. Seega vajab Ukraina just relvi ja Saksamaa majandusliku võimsuse juures oleks tervitatav Berliini otsus anda Ukrainale ka ründerelvi. Saksamaa küll teatas mõnekümne õhutõrjetanki Gepard saatmisest, kuid nende kasutamise väljaõpe võib võtta aega kuni viis kuud ja Ukrainal sellist aega ei ole. Vaja on enamat.

Eestil on tegelikult viimase aja Saksa-diplomaatiaga hea kogemus. Angela Merkeli valitsusaja lõpul eelmisel aastal õnnestus Eestil veenda Saksamaad, et Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka korraldab Euroopa Liidu vastu hübriidrünnakut, nii et tegemist pole genuiinse rändekriisiga. Pole kahtlust, et ka praegu on Tallinn üritanud veenda Berliini Ukrainale relvade andmise vajalikkuses. Küsimus on, kas see sõnum on piisava tugevusega doseeritud ehk antud nii, et Berliin mõistab selle tugevust, kuid ei taju samas seda diplomaatilisest toonist väljakukkuvana.