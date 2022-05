Mart Raamat ⟩ Eestit ähvardab taas kütuse piirikaubandus

Vabariigi valitsus esitas esmaspäeval riigikogule menetlemiseks 2022. aasta lisaeelarve. Juba kaks päeva hiljem on teada, et eelarvesse planeeritud laekumised jäävad tegelikkuses väiksemaks. Läti valitsuse teisipäevane otsus kaotada 2023. aasta lõpuni riigis biokütuste segamise kohustus toob kaasa selle, et järgneva pooleteise aasta jooksul lööb õitsele taas kütuse piirikaubandus ning riigieelarve kaotab vajalikke lisaeurosid. Kui valitsuse soov oli lisaeelarvega aidata kaasa Vladimir Putinist luuseri tegemisele, siis kahjuks toob valitsuse soovimatus vaadata üle kütuste aktsiisipoliitika kaasa selle, et ka Eesti inimesest ja ettevõtjast saab naabritega võrreldes selge luuser.