Maaharimine on olnud tsivilisatsiooni tekkimise eeldus, maa väärkasutus, viljaka mulla muutmine viljatuks kõrbeks, võib koos kliimamuutuse ja elurikkuse hävimisega tsivilisatsiooni lõpetada. See aga tähendab, et meil kõigil, põlluharijatest poliitikuteni, on tarvis mullast märksa enam teada.