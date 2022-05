Jaako Puudist ⟩ Euroopa piimatöösturid on kaaperdanud meie keele

Nimelt keelas Euroopa Parlament 2013. aastal piimaga seotud mõistete kasutamise taimsete toodete nimetustes. See tähendab, et mõisteid nagu piim, juust, koor ja jogurt ei või kasutada taimsete toodete kirjeldamiseks, ei märgistamisel ega reklaamimisel. Määrus on vana, aga selle aasta alguses hakkas põllumajandus- ja toiduamet rikkumisi rangemalt kontrollima.

Määruse aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, mille kohaselt on piim rangelt loomse päritoluga ning seetõttu on näiteks mandlipiima mandlipiimaks nimetamine tarbijate eksitamine. Mõnes mõttes on neil õigus – mandleid ei saa tõepoolest lüpsta, nagu ütleb Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiameti komisjoni liige Scott Gottlieb, seega ei saa neist piima valmistada, aga ega keegi ei nimetagi mandlipiima lihtsalt piimaks, vaid ikka mandlipiimaks. Nimetuses on selgelt välja toodud tooraine, millest see tehtud on, sõna «piim» viitab joogi ettenähtud kasutusele piima asendajana, mitte loomsele päritolule.