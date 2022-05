40 hobust hektaril põllumaa kohta – just selline hulk vihmausse elab kaaluliselt viljakas mullas. Parema ettekujutuse loomiseks võib öelda, et hektari suurune on näiteks ragbiväljak. Tavaline inimene teab nende primitiivsete loomakeste kohta, et nad sobivad panna õngekonksu otsa. 19. sajandil arvati, et vihmaussid on kahjurid.