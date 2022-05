Vladimir Juškin ⟩ Eliit koondub sõjas Kremli taha

Mõni tund pärast Ukraina sõja algust kutsuti 24. veebruaril 37 Venemaa Föderatsiooni rikkaimat ärimeest Kremlisse kohtumisele Vladimir Putiniga. Kremli Katariina saalis, mille kuplit kuni 1917. aastani kroonis keiserliku krooniga sammas ja kiri «Seadus», ootas ärieliit, nagu ikka, presidenti üle kahe tunni. Kui president saabus, kuulasid kivinägudega ärimehed, kuidas Putin rääkis neile, et tal ei olnud teist valikut kui käivitada «sõjaline erioperatsioon». Kui president oli esinemise lõpetanud, said nad aru, et äriimpeeriumide jaoks – mida nad olid üles ehitanud alates hetkest, kui Venemaa läks rohkem kui 30 aastat tagasi üle turumajandusele – on kõik lõppenud.