Siim Holvandus ⟩ Inimesed, olge valvsad!*

Optimistlikuma hoiakuga seltskond (Andrei Piontkovski, vene ühiskonnategelane, politoloog eksiilis) on seisukohal, et lääneriikide hoiatus vastata omapoolse tuumalöögiga vähendab oluliselt Putini sõrmesügelust. Pealegi olla tuumarünnaku andmiseks vajalik käsuliin nii pikk, et kindlasti leidub mõni normaalse mõistusega sõjaväelane, kes selle katkestab.