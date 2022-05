Karmen Tornius ⟩ Rassism kui rahvusliku julgeoleku küsimus?

Eurooplastel on halb komme Aafrika riikide välispoliitikat mitte tõsiselt võtta, ning Ukraina sõda on selgelt näidanud, et see on viga. Asun nende mõtete kirjutamise ajal Pretoorias, Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) administratiivses pealinnas, kus valitsus on Vene sõja suhtes Ukrainas võtnud seisukoha: kõik osalised peaksid tegema tööd dialoogi ja rahuni jõudmise nimel. See ei kajasta, et sõda Ukrainas on Venemaa ühepoolne agressioon, kirjutab Roskilde ülikooli teadur Karmen Tornius.