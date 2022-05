Lea Danilson-Järg ⟩ Võim on tegelikult emade käes

Sel pühapäeval on taas emadepäev, mis tõstab tähelepanu keskmesse kõige olulisema inimese meie elus – ema. Kõik, kes me täna selles maailmas toimetame, saame seda teha vaid seetõttu, et ema on otsustanud meile elu anda. Rohkem võimu kui emadel on vaid kõigevägevamal.