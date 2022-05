Sergei Metlev ⟩ Aita venekeelset nädalalehte

Kui teie postkasti potsatab kogemata venekeelne Postimees, siis ärge pahandage. Andke see oma venekeelse naabri, kolleegi või tuttava kätte – talle on sellest palju kasu. Totaalselt muutunud maailmas asub Postimees välja andma venekeelset nädalalehte, mis keskendub Eesti ja rahvusvahelise elu sõltumatule kajastamisele meie maa vaatevinklist, ent vene keeles. See aga ei tähenda paralleelmaailmade taastootmist, hoopis vastupidi.