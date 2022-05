Kalle Laanet ⟩ Rootsimaa ja Soome on varsti NATO peres

Küllap on mõnigi rahvusvaheliste suhete huviline tundnud pettumust, lugedes värskemaid eestikeelseid uudiseid Soome NATOga liitumise kohta. Näiteks nopped Soome kaitseministeeriumi kaitsepoliitika osakonna juhi Janne Kuusela intervjuust jätavad mulje, justkui toriseks Kuusela selle üle, et äkki peab Soome koguni Balti riikide õhuturbes osalema. Selle intervjuu eestikeelse refereeringu puhul on üht-teist tõlkes kaduma läinud (YLE Uutiset; ERR: uudised). Õnneks on meil naabritega endiselt head suhted ja vastastikune mõistmine, ka riigikaitse asjus. Omaette teema on Soome julgeoleku olukord läbi ajaloo. Meil on ühine ja vaenulik naaber, kuid erinevad kogemused. Ikkagi on meil rohkem sarnast, rohkem ühist, ka lisaks keelele ja geneetikale.