Majandusteadlased pole suutnud selgeks vaielda, kas sanktsioonide abil on võimalik jõuda soovitud tulemuseni või isegi sellele lähemale. Igatahes ei mõjutanud sanktsioonidega hirmutamine Venemaad jätma ära sissetungi Ukrainasse. Samuti on küsitav, kas sanktsioonide abil on võimalik sõda lühendada.