Tartu Ülikooli senat on otsustanud, et uuel õppeaastal ei saa bakalaureuse- ja magistriõppesse kandideerida Venemaa ja Valgevene kodanikud, kel pole ELi riikide elamisluba ega pikaajalist viisat. Tegu on tundliku küsimusega. Haridus on ju jõud, mil on võime murda kurjuse ahelaid, ning valgus, mis tungib ka läbi kõige suletuma raudse eesriide. Seega, autoritaarse Venemaa muutmiseks on just vaja anda sealsele nooremale põlvkonnale läänelik haridus ja väärtused. Aga mis saab Ukrainast ja ukrainlastest?