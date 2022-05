Rainer Kattel ⟩ Kas see on Venemaa lõpu algus?

​Suurbritannia välisminister Liz Truss väitis, et Ukraina ei pea mitte ainult sõda võitma, vaid tagasi vallutama ka annekteeritud territooriumi, sealhulgas Krimmi. Saksamaa otsustas saata Ukrainale raskerelvastust ning on samas vähendanud majandusminister Robert Habecki sõnul oma sõltuvust Venemaa gaasist paari kuu jooksul 10 protsendini (aasta alguses oli see 30 protsenti). USA kaitseminister Lloyd Austin läks ilmselt kõige kaugemale oma arvamusega, et sõja tulemusena peab Venemaa olema alaliselt nõrgendatud. Seega ei piisaks enam ainult režiimi vahetusest, sest NATO-le ja tema liitlastele tundub vähetõenäoline, et kahekümne aasta jooksul ehitatud režiimi vahetus tooks üleöö oluliselt teisiti meelestatud Vene valitsuse. Venemaa sõjaline ja majanduslik tähendus peab sõja tulemusena oluliselt vähenema, et vältida samasuguseid agressioone naaberriikide suhtes järgmistel aastakümnetel.