Ei vähimatki leevendust Venemaa sanktsioonidele!

Kremli mõrtsukas nr 2 (S. Lavrov) on äsja öelnud, et Ukraina läbirääkimistel agressoriga käsitletakse ka sanktsioone. Ilmselt küll venelaste tavaline valetamine, aga ikkagi. Õnneks on Ukraina kangelaslik president öelnud, et sanktsioonid ei saa olla läbirääkimiste teema.

Hirm on arusaadavalt, nähes paljude Lääne poliitikute lömitamist Kremli mõrtsuka ees. Ja seepärast on lootus, et senini põhimõttekindlalt tegutsenud kolm Balti riiki ja Poola nõuavad, et kui sanktsioonide kehtestamine nõudis Euroopa Liidus konsensust, siis ka nendest loobumine peab toimuma konsensuslikult.

Tubli on Norra, kes Euroopa Liitu mitte kuuluva riigina on otsustanud mitte lubada Vene laevu oma sadamatesse ning ka mitte lasta Venemaa maismaatransporti üle oma piiri Põhja-Norras. Kahetsusväärselt on teistsuguseid näiteid. Üsna agressiooni alguses, kui Euroopa Liidus olid tehtud esimesed otsused, et Lääne ettevõtted peavad oma uksed Venemaal sulgema, võis kuulda ETVs meie Moskva saatkonna töötajalt, et kohtumistel teiste lääneriikide kolleegidega on ilmnenud, kuidas paljud ettevõtted panevad küll uksed kinni, aga maksavad oma töötajatele mitme kuu palga ette.

Olen veendunud, et tulevikus rahulikuma maailmakorra tagamiseks tuleb Kurjuse impeerium praeguses sõjas purustada. Ta tuleb arusaadavalt Ukrainast minema peksta ja mitte ainult. Nii nagu Esimese maailmasõja järgselt demilitariseeriti Saksamaa nii tuleb teha ka Venemaaga. Kurjuse impeerium ei tohi mitte kunagi tuhast tõusta.

Loodame Soome ja Rootsi liitumist NATOGA, et Läänemeri saaks tõepoolest rahumereks nagu seda loosungit kasutati inimesi lollitavalt aastakümneid tagasi.