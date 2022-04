Ehkki soomlane võitis Horvaatias ning jätkab MM-sarja üldliidrina, on sõitmata veel kümme rallit – selle ajaga jõuab merre voolata piisavalt vett, et ka hooaja esimese hea tulemuse kirja saanud Ott Tänak saaks mängu sekkuda.

Horvaatia asfaldil teiseks tulnud eestlane on Rovanperäst maas 49 punkti, mida on ideaaltingimustes võimalik tagasi teha vaid kahe ralliga. Rallifännidele lisab lootust tõik, et maikuuga algab MM-sarjas kruusahooaeg ning Tänaku tiim Hyundai on rääkinud, kuidas lõviosa arendustööst on keskendunud just sellele pinnasele.