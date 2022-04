Ilmar Mikkor ⟩ Üleminek eestikeelsele haridusele

See on terve põlvkond riigikeelt mitte oskavaid, madalama haridusega, ühiskonda raskelt sulanduvaid, tööturul halvasti toime tulevaid inimesi. Siberisse küüditatud eesti lastel ja nende vanematel ei olnud valikut, miskeelsesse kooli minna. Lugupeetud Venemaa kodanikud Eestis – teil on see võimalus olemas. Kui tahate, et teie laps õpib venekeelses koolis, palun, piirid on lahti. Teil on valikuvõimalus.