Mait Rungi ⟩ Eraraha kaasamine kõrgharidusse on oodatud

Kõrgkoole nähakse peamiselt haridusasutustena, kuid kõrgkoolidel on põhitegevusi kokku rohkem: õpe, teadus ja ühiskonna teenimine. Tegevusaladevahelisest ristpõimumisest hoolimata käib kõrgkoolide õppe- ja teadustöö riiklik finantseerimine lahus eelarvetest, erinevalt mitmest teisest riigist. Kõrgkoolide rahastuse olukorra üldisele parenemisele aitab kaasa rahastusvõimaluste kasvatamine ja mitmekesistamine. Kasvatada on vaja palju, eri andmetel on ainuüksi õppe poole rahastusest puudu 100–160 miljonit eurot. Vajalik on nii varasemate võimaluste taastamine kui ka uute tekitamine.