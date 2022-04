Esmapäevase «Osooni» avaloos olid vist esimest korda kohalikud inimesed, kalurid, teadlased ja keskkonnakaitseametnikud üsna sama meelt, et Pärnu Tindisaarte kormoranide orgia on läinud üle piiri. 5000 musta lindu pistavad pintslisse inimtoiduks välja püütavas suurusjärgus kala just meritindi kudeajal, mis kahandavat 2–3 korda nende tulevast arvukust.