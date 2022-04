Rait Kondor ⟩ Eksport on võimalus riigi tulubaasi kasvatamiseks

Valitsus saatis riigikokku käesoleva aasta lisaeelarve ning sügisel arutatakse taas riigi eelarvestrateegiat. Kuna kulutused kasvavad riigi jõukuse kasvuga samas tempos ning eriolukorras peab leidma lisavahendeid, peaksime vahepeal hoogu maha võtma ja analüüsima, kuhupoole me liigume. Kas me saame riigieelarve tulusid pikaajaliselt suurendada vaid maksude tõstmise abil või leidub siiski ka muu viis?

Ühiskonna jõukuse üks levinumaid mõõtmisvariante on sisemajanduse kogutoodangu (SKT) arvutamine. Kui arvestada, et Eesti maksutulu on viimastel aastatel moodustanud ligikaudu 34 protsenti SKTst, siis selle järgi saab ka tuletada, kui palju on SKT kasvu vaja, et riigieelarve tulusid 100 miljoni euro võrra tõsta. Selle järgi on riigieelarve tulude 100 miljoni euro võrra suurendamiseks vaja SKTd suurendada 294 miljoni võrra, 200 miljoni jaoks ligikaudu 600 miljoni euro võrra jne.