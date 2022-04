Arvamuslugu «Seadused ei kohusta RMKd meie jaoks olulisi metsi raiuma» keskendub ühe MTÜ pikalt väljendatud kinnisideele, et RMK tegevus, mille aluseks on riigikogu vastu võetud metsapoliitika ja metsaseadus ning seega ka omaniku (rahva) suunis, on selle MTÜ (mitte rahva, nagu tahetakse jätta muljet) arvamusel ebaseaduslik. Selle ebaseaduslikkuse tõendiks on analüüs, et RMK justkui ei pea metsa uuendamiseks kasutama uuendusraieid. Tõesti, sellist lauset metsaseaduses ei ole.