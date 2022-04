Aimar Ventsel ⟩ Kasahstan kui lakmuspaber

Selle aasta märtsi lõpus andis üks Kasahstani kolmest asevälisministrist, Roman Vassilenko, telefoniintervjuu saksa ajalehele Die Welt, kus ta rääkis «komplitseeritud olukorrast, kus asub praegu Kasahstan» seoses Vene-Ukraina sõjaga ning mainis, et kui «langeb uus raudne eesriie, siis meie ei taha selle taga olla». Kui panna siia juurde uudised, et märtsi alguses lubas presidendi administratsiooni esimene asetäitja Timur Suleimenov, et Kasahstan jälgib Venemaa-vastaseid sanktsioone, siis näeb olukord mõnevõrra kummaline välja.