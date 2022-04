Referent wäitis, et uuritud materjalide najal on läinud korda luua umbkaudset pilti rahwaarwu kõikumiste suhtes Eestis ja koostada ka wastawaid tabeleid ja diagramme. Eesti praegusel maa-alal elas 13. sajandi 1. poolel tõenäoselt umbes 200.000 inimest. See arw wähenes tublisti eestlaste wabaduswõitluses.