Indrek Tenno ⟩ Ühest õnneliku lõpuga lennuõnnetusest ja minu vanaisa teenistusest Eesti õhuväes

Teisel hädamaandumisel, mille oli mootori rikke tõttu ette võtma sunnitud teisel matkal n.ltn. Rattas, purunes masina esimene kandepind ja propeller. /- - -/ Äkki märkas lendur, et mootor rikke tõttu ei tööta korralikult ja ähvardab seisma jääda. Ta hakkas otsima maandumiskohta, kuid et põld oli kivine, siis langetas ta lennuki lähedal olevasse sohu. Maandumisel vajus masin rabasse. Kui õnnetus Tallinnas teatavaks sai, sõitis õhukaitse ülem kol. Tomberg ühes lendur kapt. Seppaga kohale. Ümberkaudne maastik on maandumiseks niivõrd ebasoodne, et tuli piirduda vaatlemisega ainult lennukilt. Hädamaandumise ettevõtnud lennuk lamas ü k s i n d a

s o i s e l p i n n a l p u r u s t a t u d t i i b a d e g a n i n g

p r o p e l l e r i g a. Lendureid ei olnud juures näha.