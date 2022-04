Juhtkiri ⟩ USA võtab vastutuse Ukraina toetamise eest

Ukrainlased on näidanud, et jõu ja ebainimlikkusega pole võimalik neid võita. Nüüd on Ühendriikide kord näidata, kes on maailmas see, kes nii mõttetu ja ebaõiglase sõja korral kaalukausi õigele poolele kallutab.

Valge Maja küsib Kongressilt Ukrainale relvaabi jaoks juba eraldatud 800 miljonile dollarile lisa. Ukrainast esmaspäeval lahkudes ütles Austin, et õige varustusega on Ukraina suuteline sõja võitma.

Kuid USA ei saa Ukrainat toetada üksi ja sellepärast kutsus Austin eile Saksamaal Ramsteini õhuväebaasis kokku kui 40 riigi julgeolekunõupidamise, kus osalesid Euroopa riikide kõrval ka Austraalia, virtuaalselt Jaapan, Lõuna-Korea jt. See USA ümber koonduv julgeolekukoalitsioon peab suutma Ukrainat piisavalt varustada.

Häid uudiseid on veel. Prantsusmaa pühapäevaste presidendivalimiste tulemus hajutas mure lääneriikide julgeolekuliidu võimaliku murenemise pärast.

Saksamaalt tuli teisipäeval kauaoodatud signaal, et valitsus annab loa tankide tarnimiseks Ukrainasse.

Suurbritannia, mis ilmselt adub ukrainlaste samalaadset olukorda, nagu oli brittidel Teise maailmasõja alguses, saadab senisele abile lisaks soomustatud sõidukeid ja raketiheitjaid.

Teisisõnu saab Ukraina lõpuks ometi raskerelvastust ja Ramsteini kohtumine kinnitas, et abiandmine on järjest paremini koordineeritud.

Küsimus pole üksnes selles, et Ukraina sõja võidaks, vaid veel enam selles, et praegu Moskvas valitsev režiim peab selle kaotama.

Sellest hoolimata seisab kõige raskem ees. Briti peaminister Boris Johnson ennustas eelmise nädala lõpus ilmselt luurehinnanguile toetudes, et sõda võib kesta 2023. aasta lõpuni.

Postimehe arvates peavad kõik liitlased endale selgesti aru andma, et küsimus pole üksnes selles, et Ukraina sõja võidaks. Küsimus on veel enam selles, et praegu Moskvas valitsev režiim peab selle kaotama.

Kui kaotus pole täielik, ründab Venemaa uuesti. Pole teada, keda, aga ründab. See on ka meile reaalne oht ja vajadus riigikaitset tugevdada. Naaberriik on läinud sõja ja ajupesuga nii kaugele, et sõda on ainus viis, kuidas Vladimir Putini võimumehhanism saab edasi kesta. Sellel võivad olla kohutavad tagajärjed Venemaale endale, kus inimesed õpetatakse esmalt vihkama ja saadetakse siis kahurilihaks. Pole võimalust, et Putin saab ilma sõjata võimul püsida.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles laupäeval, et venelased tahavad teha maismaakoridori Moldova separatistlikku Transnistria piirkonda ja annekteeritud Krimmi. Eile Transnistrias kärgatanud plahvatused kinnitavad, et Ukraina president hindab olukordi õigesti. Moldovat püütakse destabiliseerida ning kaotustest hoolimata valmistub Moskva avama teist rinnet.