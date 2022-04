Siseministeeriumit huvitavad eelkõige julgeoleku aspektid, et kahtlased isikuid oleks piiri taga hoitud ja Eestis elavate välismaalaste dokumendid korras. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit aga, et ettevõtjad oleks rahul ja majandus kasvaks. Ettevõtjad on teadagi rahul siis, kui tööjõudu on vabalt saada. Seetõttu seisab ka ministeerium selle eest, et Eesti uks oleks võõrtööjõule võimalikult avatud. Hiljuti riigikogu poolt vastu võetud, kuid presidendi poolt tagasi saadetud välismaalaste seaduse muudatused on nende kahe ministeeriumi koostatud ning selgelt ka nende huvide nägu.