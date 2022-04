IGOR EIDMAN ⟩ Rumalad, kuulekad, kurjad ja müüdavad

Sõja toetajaid Venemaal, keda on ka hirmutegurit arvestades küsitluste järgi enam kui pool elanikkonnast, võib jagada nelja suurde gruppi: rumalad, kuulekad, kurjad ja müüdavad. Tähendab loomulikult kõik need grupid evivad endas mingil määral kõiki nelja omadust, ent üks neist omadustest on igal juhul valdav.