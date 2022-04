Armeenia ja Aserbaidžaan on hõivatud viimase omavahelise sõja tulemuste vormistamisega, mille juures dikteeriv pool on Bakuu, ning Armeenia peaministril Nikol Pašinjanil tuleb ilmselt Moskvasse võiduparaadile sõita, et Kremlilt oma positsioonidele mingitki toetust saada. Kui Vene presidendil Vladimir Putinil üldse on mahti sellise tühja-tähjaga tegeleda.