Lauri Betlem ⟩ Meil on vaja multimodaalset transpordivõrgustikku

Rõõmustav on näha, et rattaga sõitmine kogub järjest enam populaarsust ja suvisel perioodil on ka autostunud Tallinn rattureid ja tõukerattaid täis. Rattaga sõitmise kasulikkusel pole mõtet pikalt peatuda – keskkonnasäästlikkus ja tervislikkus on vaid mõni oluline märksõna. Siiski, ainult rattaga liiklemisega me rohepööret ei teosta, vaja on transpordivõrgustikku, mis võimaldab sujuvalt kasutada eri transpordiviise, et mugavalt sihtkohta jõuda.