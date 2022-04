Maarja Vaino ⟩ Mäluaugust välja

Mind on pannud imestama šokeeritus, millega inimesed reageerivad sõjale Ukrainas. Olgu selleks fakt, et Venemaa Ukrainat üldse ründas või kõikvõimalikud sõjakuriteod, mida seal korda saadetakse. Mõlemad – nii rünnak kui ka jõhker, väljakannatamatu vägivallatsemine – on vastuvõetamatud, see on selge. Aga üllatavad? Lood täägiga ukse külge naelutatud imikutest, vägistamistest ja piinamistest on osa mitte nii kaugest ajaloost ka Eestis. Kui neid lugusid teada, ei ole Venemaa käitumises praegu midagi üllatavat.