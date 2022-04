Merle Maigre ⟩ Mure Eesti digikaitse pärast

Uudised Ukraina sõjast kordavad stseene, mida arvasime, et ei näe enam kunagi. Kremli julmus sõjapidamises kordab Nõukogude vägede metsikusi Ida-Preisimaal Teise maailmasõja lõpus: valimatu tsiviilisikute tapmine, naiste ja laste vägistamine, rusudeni viiv hävitustöö, röövimine ja varastamine. Need, kes on pääsenud Mariupolist ja mujalt Vene vägede okupatsiooni alt, kirjeldavad seda kui maapealset põrgut.