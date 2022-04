Kui eesmärks on vähendada Venemaa sõjategevuse rahastamist Lääne poolt, siis USA, ELi, ÜK ja teiste ainus loogiline järgmine samm on keelata Venemaa kogu nafta ja naftatoodete eksport ning muuta ebaseaduslikuks selle vedu Euroopa omanduses tankeritega. See kõikehõlmav nõue käivitaks enamike laevaomanike, naftakauplejate, kindlustusfirmade ja muude finantsteenuste pakkujate lepingutes oleva force majeure klausli – mis lubaks neil olemasolevaid lepinguid karistuseta rikkuda.