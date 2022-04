Gert Jervan ⟩ Eesti – innovaatiline tiiger või hääbuv väikeriik

Sõnades on eesmärk areneda, kasvada, muutuda innovaatilisemaks ja tõusta kõikvõimalikes edetabelites. Kuid siin on ära unustatud üks põhitõde: iga arengu jaoks on vajalik nii soosiv keskkond, raha kui ka inimesed. Esimesega on meil üsna hästi, teise ja kolmandaga väga palju keerulisem.

Kõrghariduse rahastamise kohta võiks öelda, et riik ise ei suuda, aga teistel ka ei lase. Aastaid on kõrghariduse rahastamine olnud väiksem, kui praeguse taseme hoidmiseks on vaja. Rääkimata üha kasvavast vajadusest paljude valdkondade spetsialistide järele. Oluline on tagada tasemeõpe, aga vaadates tööturu trende on ilmselgelt vaja arendada ka ümber- ja täiendõpet. Peame pakkuma uusi võimalusi nendes valdkondades, mis tormiliselt arenevad ja vaevlevad suure tööjõupuuduse käes. Kuid diskussiooni ei ole.